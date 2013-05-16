В Пекине обсудили стратегическое партнерство Узбекистана и Китая

НОВОСТИ В МИРЕ, 16 мая. /УЗИНФОРМ/. "Круглый стол" на тему "Стратегическое партнерство Китая и Узбекистана: опыт, реальность и перспектива" состоялся 15 мая в Пекине. Его организаторами выступили Центр политических исследований (Узбекистан), Китайское общество дружбы с зарубежными странами, Китайское общество дружбы со странами Центральной Азии и Китайский Фонд по международным исследованиям.

На мероприятии была дана оценка современного состояния отношений между Узбекистаном и КНР, определены ключевые тренды и перспективы сотрудничества на фоне возможных вызовов и угроз.

Встречу открыл заместитель министра иностранных дел КНР Чен Гопин, который подчеркнул стратегический характер узбекско-китайских отношений. В их основе, по его словам, лежат взаимное доверие, открытость, уважение и поддержка друг друга на международной арене. Замглавы МИД КНР подчеркнул важную роль неправительственных организаций Узбекистана, в частности, ЦПИ и Фонда Форума, в выведении этих отношений на высокий уровень.

Директор ЦПИ Гульнара Каримова также отметила, что стратегический уровень отношений Узбекистана и Китая сегодня не вызывает сомнения. "Эти отношения представляют собой один из системообразующих компонентов в структуре безопасности Центральной Азии. Подтверждением этому может служить сотрудничество сторон в области энергетической безопасности", – сказала она.

Г.Каримова обратила внимание на потенциальные угрозы и вызовы, которые будут стоять в ближайшем будущем перед двумя странами. Среди них, высокий риск превращения Афганистана в составляющую исламистской экспансии, идущей со стороны Северной Африки и Ближнего Востока, геополитические процессы, разворачивающиеся в АТР, сохраняющееся влияние глобальных финансово-экономических проблем, столкновение различных ценностных систем.

Директор ЦПИ обозначила перспективы дальнейшего укрепления узбекско-китайских отношений. Это, в первую очередь, касается совместного создания стабильного внутриконтинентального экономического, транспортного и энергетического пространства с упором на сотрудничество в производственной, инновационной и инвестиционной сферах. Их катализатором могут выступить свободные экономические зоны "Навои", "Ангрен" и "Джизак" в Узбекистане. Перспективными могут также стать проекты по развитию солнечной энергетики.

Отдельное внимание было обращено на сотрудничество сторон в рамках Шанхайской организации сотрудничества. Г.Каримова предложила на базе совместных узбекско-китайских усилий создать "мозговый центр" ШОС с участием независимых аналитических центров стран-членов организации. Эти центры могли бы в силу специфики своей деятельности внести свежее видение на практические перспективы развития организации.

На "круглом столе" также выступили исполнительный председатель Китайского Фонда международных исследований Лю Гучан, заместитель председателя фонда Юй Чженьцзи, Председатель фонда и Китайского общества дружбы со странами Центральной Азии Чжан Дэгуан.

По итогам мероприятия между Центром политических исследований и Китайским Фондом международных исследований был подписан меморандум о сотрудничестве.

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