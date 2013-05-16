В Ташкенте проходит мастерская социальных инноваций

ТАШКЕНТ, 16 мая. /УЗИНФОРМ/. 15 мая в Международном Вестминстерском Университете в Ташкенте открылся восьмидневный тренинг по социальным инновациям "ITERATE" для обучения молодых участников навыкам и методам социальных инноваций с целью их дальнейшего применения в проектах, направленных на общественное развитие. Его организаторами выступают Проект ПРООН/ДООН "Социальные инновации и волонтерство в Узбекистане" и МВУТ.

В рамках мастерской 20 участников совместно учатся тому, как рассматривать проблему, проектировать ее решение, апробировать его на практике и создать свою бизнес-стратегию. ITERATE призван помочь применить эти навыки в работе над собственными проектами и распространить их в обществе.

Тренинги проводят два международных эксперта в области инноваций – Эйми Гастинсик (Amy Gustincic) и Санджар Козубаев (Sandjar Kozubaev). Они делятся своим опытом и знаниями в сфере "мышления проектирования" как наиболее передовом методе социальных инноваций.

Мастерская ITERATE – лишь часть целого ряда инициатив, реализованных в рамках Проекта "Социальные инновации и волонтерство в Узбекистане". Их основной целью является ознакомление максимального количества людей с идеей социальных инноваций, а также помощь при запуске новых проектов.

Как сообщает пресс-служба ПРООН в Узбекистане, в скором времени планируется открытие Лаборатории социальных инноваций. Она призвана служить как информационный центр и рабочее пространство для поддержки проектов социальных инноваций. Более того, система мини-грантов в 3 млн. сумов, предоставляемых совместно Проектом и Центром молодежных инициатив "Келажак Овози", даст возможность молодым волонтерам воплотить в жизнь свои небольшие проектные идеи.

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