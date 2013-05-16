В Самарканде прошла сессия областного Кенгаша народных депутатов

САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 16 мая. /УЗИНФОРМ/. 14 мая в областном хокимияте прошла очередная, 22-я сессия областного Кенгаша народных депутатов.

Вел сессию председатель областного Кенгаша З.Мирзаев. Секретарем сессии была назначена депутат областного Кенгаша народных депутатов из избирательного округа №35 "Гузалкент" Н.Садинова.

После утверждения повестки дня сессии с докладом на тему "Состояние исполнения законодательства, направленного на обеспечение защиты прав и свобод человека, а также меры по усилению прокурорского надзора в данном напарвлении" выступил прокурор области Б.Дехканов.

Выступающим отмечено, что в 2012 году и за 4 месяца текущего года по выявленным фактам нарушения законодательства, связанного с правами человека, прокуратурой области вынесено 385 протестов, на основе постановления и предложения прокуроров к 1361 лицу применены меры дисциплинарного, административного и иного характера, возбуждено 55 уголовных дел.

После этого был заслушан отчет постоянной комиссии по вопросам сельского и водного хозяйства областного Кенгаша народных депутатов. Председатель постоянной комиссии Ш.Холикулов рассказал о проделанной работе комиссией, а также ознакомил присутствующих со стоящими перед ней задачами, исходя из Положения о постоянных комиссиях областных Кенгашей народных депутатов.

В процессе сессии приняты постановления по эффективной организации детских летних каникул, по активизации работы по обеспечению исполнения Постановления главы государства "О Программе развития сферы услуг в Республике Узбекистан на 2012-2016 годы", а также по проведению на высоком уровне правового эксперимента, проходящего в области в рамках исполнения Распоряжения Президента Республики Узбекистан "О проведении правового эксперимента по апробации проекта Закона Республики Узбекистан "Об открытости деятельности органов государственной власти и управления".

На сессии рассмотрены организационные вопросы. В частности, начальник областного управления архитектуры и строительства Н.Содиков назначен главным архитектором области, Б.Эгамбердиев назначен начальником областного управления здравоохранения, а К.Мизамов – начальником управления по делам культуры и спорта хокимията области.

На этом 22-я сессия областного Кенгаша народных депутатов завершила свою работу.

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