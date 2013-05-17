Узбекистан и Латвия обсудили вопросы автомобильных перевозок

ТАШКЕНТ, 17 мая. /УЗИНФОРМ/. Узбекистан и Латвия провели на днях в Ташкенте очередное заседание двусторонней смешанной комиссии по вопросам международных автомобильных перевозок. Заседание проходило в Узбекском агентстве автомобильного и речного транспорта, сообщает пресс-служба УзААРТ.

С узбекской стороны в нем приняли участие представители Узбекского агентства автомобильного и речного транспорта, МИД, МВЭСИТ, ГТК, Республиканского дорожного фонда при Министерстве финансов и Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Узбекистана. Латвийская сторона была представлена Министерством сообщения Латвийской Республики, Автотранспортной дирекцией, Ассоциацией автоперевозчиков Латвии "Latvijas auto" и Посольством Латвийской Республики в Узбекистане.

На встрече были рассмотрены состояние и перспективы двустороннего сотрудничества в сфере международных автомобильных перевозок. Стороны, в частности, обсудили ход реализации соглашения о международном автомобильном сообщении и установили дополнительную квоту обмена бланками разрешений на осуществление международных автомобильных перевозок грузов на 2013 год.

Глава латвийской делегации директор департамента автомобильного транспорта Министерства сообщения Латвии Андрис Лубанс положительно оценил развитие узбекско-латвийских отношений в области международных автомобильных грузовых перевозок и поблагодарил руководство УзААРТ за теплый прием и высокую организацию заседания смешанной комиссии.

По итогам заседания подписан протокол.

Напомним, узбекско-латвийская смешанная комиссия по вопросам международных автомобильных перевозок создана в соответствии со статьей 17 Соглашения между Правительством Республики Узбекистан и Правительством Латвийской Республики о международном автомобильном сообщении от 23 мая 1996 года.

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