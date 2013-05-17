Ислам Каримов принял министра иностранных дел Латвии

ТАШКЕНТ, 17 мая. /УЗИНФОРМ/. 16 мая Президент Узбекистана Ислам Каримов в резиденции Оксарой принял министра иностранных дел Латвийской Республики Эдгарса Ринкевичса.

Регулярный узбекско-латвийский межгосударственный диалог по широкой повестке дня позволяет не только рассматривать практические вопросы двустороннего и многостороннего характера, но и откровенно обмениваться мнениями и оценками по актуальным региональным и международным проблемам, отметил, приветствуя гостя, глава государства.

Узбекистан и Латвия накопили солидный опыт взаимовыгодного сотрудничества в самых различных областях, в том числе в формате "Узбекистан – Европейский Союз", в рамках международных организаций и региональных структур.

Латвия – третий по значимости торговый партнер Узбекистана среди государств-членов ЕС. Двусторонний товарооборот по итогам 2012 года составил $243,2 млн. Важным элементом узбекско-латвийских отношений является сотрудничество в сфере транспортных коммуникаций и реализация имеющегося у сторон значительного транзитного потенциала.

Со своей стороны, Эдгарс Ринкевичс выразил Исламу Каримову искреннюю признательность за теплый прием и подтвердил заинтересованность руководства Латвии в дальнейшем углублении многопланового сотрудничества с Узбекистаном на долгосрочной и прагматичной основе.

На встрече были обсуждены и другие вопросы, представляющие взаимный интерес, сообщает пресс-служба узбекского лидера.

Как сообщалось ранее, 16 мая главу внешнеполитического ведомства Латвии принял министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов. Программа визита латвийского дипломата включает двусторонние встречи и переговоры с руководителями ряда министерств и ведомств, а также в Сенате Олий Мажлиса Республики Узбекистан. Глава МИД Латвии также планирует посетить Самарканд.

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