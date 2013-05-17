Веселые старты в Международный день семьи прошли в наманганской школе

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 17 мая. /УЗИНФОРМ/. В Международный день семьи, отмечаемый 15 мая, в школе № 48 Намангана провели веселую эстафету спортивных семей под девизом "Улыбается планета под названием Семья". Праздник организовала депутат городского Совета народных депутатов, председатель Корейского культурного центра Наманганской области Узбекистана Лариса Ни.

Концертную часть мероприятия открыл директор школы Равкат Баязитов. В своем выступлении он отметил, что практически все мы семейные люди – отцы, матери, дети, бабушки и дедушки – и ценить семью, помнить о ее важности надо всегда.

"Я всех вас поздравляю с Днем семьи. Пусть в ваших семьях царят благополучие и счастье, любовь и взаимопонимание, тепло и поддержка. Пусть все это будет и в вашей большой семье под названием Школа", – сказала, обращаясь к присутствующим, Лариса Петровна.

В небольшом концерте выступили ученицы 9-го класса, которые кратко рассказав о значении семьи на разных языках. Сборная команда учеников 5-х, 6-х и 7-х классов выступила с песнями и стихотворениями о семье. Танцем "Ояжон" праздник украсили девочки-первоклашки, ученицы 3 "б" класса Дарья Попова и Оксана Жемчужина задорно отплясали русский народный танец, а ученицы 6 "б" класса очаровали зрителей "Танцем птиц".

Ведущая праздника Галина Толстых провела для учеников и родителей несколько интересных игр.

После концертной программы все участники праздника переместились в фойе школы, где в рамках конкурсов была представлена выставка поделок учащихся, а также плакатов на тему "Вклад моей семьи в благополучие и процветание города".

А в заключение прошел спортивный конкурс "Папа, мама, я – спортивная семья", в которой приняло участие четыре семейные команды – Рахмановых, Темировых, Тарасовых и Почановых. Не только детям, но и родителям, которые ради этого случая переоделись в спортивную форму, пришлось вспомнить свои школьные годы и проявить все свои спортивные умения, чтобы преодолеть различные преграды и провести эстафету. В итоге, по оценкам жюри, победителем стала семья ученика 6 "а" класса Владика Рахманова.

В конкурсе поделок отличились Марина Тастанбекова, Виктория Сударева и Висола Джураева, за лучшие плакаты были отмечены Бахтиер Абдузуннунов, Богдан Рахманов и Лайло Тургунов, и как автор лучших рисунков на тему семьи был отмечен ученик 5 "г" класса Эльшод Махкамов.

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