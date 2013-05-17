В Узбекистане перепрофилируют 26 профессиональных колледжей

ТАШКЕНТ, 17 мая. /УЗИНФОРМ/. Президент Узбекистана Ислам Каримов 16 мая подписал Постановление Кабинета Министров "О приеме в средние специальные, профессиональные образовательные учреждения Республики Узбекистан в 2013/2014 учебном году".

Цель документа – обеспечение полного охвата выпускников 9-х классов общеобразовательных школ обучением в профессиональных колледжах и академических лицеях, целевой и качественной подготовки кадров со средним специальным, профессиональным образованием по востребованным в отраслях и сферах экономики регионов Республики профессиям и специальностям.

Согласно постановлению, с 2013-2014 учебного года 26 профессиональных колледжей на территории Республики будут перепрофилированы с учетом фактической востребованности выпускников по конкретным профессиям в отраслях и сферах экономики.

Глава государства утвердил общие параметры приема выпускников 9-х классов общеобразовательных школ в профессиональные колледжи и академические лицеи Республики на 2013/2014 учебный год, исходя из реальной потребности отраслей экономики в специалистах со средним специальным, профессиональным образованием.

На Председателя Совета Министров Республики Каракалпакстан, хокимов областей, районов и городов, руководителей Министерства народного образования и его территориальных органов возложена персональная ответственность за обеспечение полного охвата выпускников 9-х классов общеобразовательных школ дальнейшим обучением в академических лицеях и профессиональных колледжах.

Центру среднего специального, профессионального образования при Минвузе до начала 2013/2014 учебного года поручено принять меры по организации качественного учебно-воспитательного процесса в перепрофилируемых и во вновь вводимых в строй профессиональных колледжах и филиалах, укомплектованию их высококвалифицированными преподавательскими кадрами, обеспечению учебно-лабораторным оборудованием, компьютерной техникой, необходимыми нормативно-правовыми документами, учебной и методической литературой в соответствии с направлениями подготовки кадров в них.

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