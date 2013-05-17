В Ташкенте прошла ярмарка вакансий для IT-специалистов

ТАШКЕНТ, 17 мая. /УЗИНФОРМ/. Одним из мероприятий форума-выставки программных продуктов "Best Soft Uzbekistan 2013" стала ярмарка вакансий для IT-специалистов, которая прошла 16 мая в столичном "Узэкспоцентре". В ней приняли участие более 30 софтверных компаний Узбекистана, а также государственные органы, которые представили около 100 вакансий.

Мероприятие организовано с целью создания возможности привлечения компаниями ИТ-кадров, а также оказания содействия в трудоустройстве молодым специалистам. Актуальность проведения ярмарки связана с реализацией Программы создания рабочих мест и обеспечения занятости населения, интенсивным развитием малого бизнеса и частного предпринимательства, а также запуском крупных производственных предприятий в различных отраслях экономики.

На отдельном стенде были представлены вакансии в специализированных структурных подразделениях государственных органов, ответственных за внедрение и развитие ИКТ.

Соискатели получили возможность ознакомиться с вакансиями, установить личные контакты с представителями соответствующих организаций и обсудили возможности трудоустройства по заинтересовавшим их вакансиям. Посетителями ярмарки стали не только выпускники и студенты вузов, но и учащиеся профессиональных колледжей и лицеев страны, готовящих IT-специалистов.

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