В целях пропаганды здорового образа жизни

ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 18 мая. /УЗИНФОРМ/. Недавно по инициативе Ферганского областного Кенгаша объединения профсоюзов были организованы трехэтапные соревнования по волейболу, посвященные пропаганде здорового образа жизни.

В спортивных состязаниях приняли участие представители образовательных и культурных учреждений области. Финальный тур соревнований завершился 16 мая в городе Фергане, в котором приняли участие команды, победившие в своих районах и городах. По итогам соревнований первое место заняла команда города Ферганы, второе место – команда Багдадского района и третье место присуждено команде Узбекистанского района Ферганской области.

В номинации "Самая активная команда" победили представители Ёзёвонского района.

Призы и подарки победителям соревнований вручили начальник управления народного образования В.Тешабоев и ответственный сотрудник профсоюза работников науки, образования и культуры С.Саидходжаев.

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