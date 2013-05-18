Махалля – важный институт гражданского общества

ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 18 мая. /УЗИНФОРМ/. 17 мая в Бувайдинском районе Ферганской области для представителей сходов граждан района состоялся семинар-тренинг на тему "Задачи махаллей в осуществлении общественного контроля, организованный по инициативе районного хокимията и фонда "Махалля".

В нем приняли участие председатели и представители сходов граждан района, представители районного фонда "Махалля", хокимията района и другие.

Докладчики предоставили участникам информацию об общественном контроле и об изменениях о Законе Узбекистана "Об органах самоуправления граждан". Также была отмечена роль ОСГ в реализации механизма общественного контроля. На примерах была показана деятельность махалли, направленная на обеспечение стабильности и равновесия в обществе. Кроме того, были отмечены усилия государства и в первую очередь главы страны Ислама Каримова, направленные на совершенствование и расширение полномочий махалли.

К проведенному семинару-тренингу также были привлечены специалисты налоговых органов, службы обеспечения занятости населения, финансисты, представители правоохранительных органов, учреждений ЗАГСа и другие.

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