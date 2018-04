В Узбекистане определили лучшие программные продукты



ТАШКЕНТ, 18 мая. /УЗИНФОРМ/. Одним из мероприятий ежегодного форума-выставки программных продуктов "Best Soft Uzbekistan 2013" является Республиканский конкурс программных продуктов. Победители конкурса были награждены 16 мая в "Узэкспоцентре". Конкурс в этом году проводился по 6 номинациям: "Программный продукт – марка года", победителем стал ООО "Avtotest report" за программный продукт "AVTOTEST".

"Лучший проект внедрения 2012 года" – проект "Создание центра обработки данных и хранения налоговой информации" ГНК.

"Лучшая компания в сфере ИТ-образования" – Учебный центр развития IT-навыков компании "UCD Micros".

"Лучший проект государственных органов" – Автоматизированная информационная система сбора статистической отчетности в электронном виде eStat 2.0 Госкомстата.

"Лучшая инновационная компания" – "Newmax Technologies". В номинации "Лучшая студенческая разработка в сфере программного обеспечения" победителями стали студенты ТУИТ: У.Уринов – "Образовательный портал для изучения иностранных языков", Т.Рафиков – Программное обеспечение "Антиспам для "UzMail", и Ф.Саидов – Социальная сеть USIT (United Students of IT). УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи