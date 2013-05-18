Чемпионат Узбекистана по шахматам: Джурабек Хамракулов идет на абсолютный рекорд

ТАШКЕНТ, 18 мая. /УЗИНФОРМ/. После 10-го тура чемпионата Узбекистана в высшей лиге международный мастер из Самарканда Джурабек Хамракулов практически гарантировал себе первое место.

16 мая в 10-м туре он черными в эндшпиле переиграл столичного шахматиста Никиту Хорошева и набрал 9 очков из 9 возможных. Таким образом, отрыв Хамракулова от ближайшего соперника за 3 тура до финиша составляет 1,5 очка. Так что самаркандцу достаточно сыграть оставшиеся партии вничью, что в самом худшем случае позволит ему разделить чемпионство. Тем более, что Джурабек настроен установить рекорд на все времена – победить на чемпионате страны со стопроцентным результатом.

Главным преследователем Хамракулова стал наманганский мастер Баходыр Холмирзаев. В 10-м туре он победил Романа Голубева и с 7,5 очками закрепился на втором месте. На очко от наманганца отстает Жахонгир Вахидов.

Отметим, что нынешний турнир стал самым молодым по составу в истории высшей лиги Узбекистана. Самый возрастным его участником стал мастер из Намангана Баходыр Холмирзаев, которому 28 лет. А самому молодому из игроков – Адель Рахману из Ташкента – всего лишь 15 лет.

Как считает заместитель главного судьи соревнования Вильдан Галямов, это говорит, что идет смена поколений, и наша молодежь очень выросла в мастерстве и достойно конкурирует с шахматистами из старшего поколения.

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