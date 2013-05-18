В Намангане названы лучшие следователи

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 18 мая. /УЗИНФОРМ/. 16 мая в Намангане были подведены итоги конкурса "Лучший следователь", проводимого среди личного состава следственного управления областного УВД согласно плану мероприятий МВД и приказу начальника облУВД.

Конкурс проводился в два этапа: вначале учитывались профессиональные качества, дисциплина, боевая и физическая подготовка. Ко второму этапу конкурса допустили 24 следователей, которые смогли достичь наивысших показателей в ходе первого этапа.

Им пришлось бегать на 100 и 1000 метров, подтягиваться на перекладине, стрелять из табельного оружия, демонстрировать навыки рукопашного боя, пройти тестовые испытания.

Лучшие результаты показал следователь следственного отдела Чартакского РОВД, лейтенант Нодирбек Болтаев, второе и третье места заняли его коллеги из Чустского и Наманганского РОВД – старший лейтенант Илхомжон Парпиев и лейтенант Гиесиддин Кутбиддинов. Им были вручены заслуженные награды.

Всем трем призерам предстоит участвовать в республиканском этапе конкурса в Ташкенте.

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