Наманганским журналистам рассказали, как УБДД борется с нарушителями и реконструкции дорожного покрытия

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 18 мая. /УЗИНФОРМ/. На брифинге для журналистов, прошедшем 16 мая в областном информационно-ресурсном центре имени Нодиры, сотрудники УВД Наманганской области рассказали о проводимой органами правопорядка работе по повышению культуры водителей маршрутных "Дамасов", улучшению качества дорожного покрытия.

Отмечалось, что водители таких маршрутных такси очень часто курят за рулем (что запрещено законом), болтают по телефону, порой две машины идут рядом на большой скорости – водители беседуют на ходу. Все это отрицательно отражается на безопасности движения.

Начальник отдела по регистрации и экзаменации управления по безопасности дорожного движения подполковник Сохибжон Рахимов и старший инспектор УБДД майор Дониер Туланов ответили на вопросы журналистов. Особо было отмечено и плачевное состояние дорог.

Тут, по словам старшего инспектора отдела по надзору за дорогами майора Собиржона Валиева, намечаются коренные изменения: уже ведется большая работа по реконструкции дорог. В частности, скоро до кишлака Пунган можно будет проехать по современному шоссе, где предусмотрены и места для перегона скота, на автодороге "Ташкент – Ош" кроме замены покрытия планируется усовершенствовать и дорожную инфраструктуру: будут построены мотели и кемпинги для туристов. Кроме того, предусмотрены и льготы для дорожно-строительных предприятий.

Заместитель начальника УБДД Омонжон Тожибоев подчеркнул необходимость укрепления взаимодействия со СМИ и призвал журналистов смелее вскрывать недостатки и проблемы, что в конечном итоге поможет обеспечить безопасность на дорогах.

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