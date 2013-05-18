В Намангане стартовал открытый чемпионат Узбекистана по водному поло

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 18 мая. /УЗИНФОРМ/. Бассейн "Ешлик" в Намангане в очередной раз принимает крупный турнир ватерполистов. На этот раз это открытый чемпионат страны с участием команд из соседнего Казахстана. Причем женская команда Узбекистана играет в мужском турнире.

Внимание развитию водного спорта подчеркивает тот факт, что на открытии турнира, которое прошло 16 мая, присутствовал хоким области Баходир Юсупов. Он не только приветствовал спортсменов – гостей города, но и выполнил почетную миссию – вручил трем девушкам удостоверения мастеров спорта международного класса и мастера спорта Узбекистана. Отметим, что одной из обладательниц почетного звания стала наманганская ватерполистка Гузель Хамитова, другой оказалась ташкентская спортсменка Ангела Джумалиева, а ее землячка Валерия Козлова получила звание мастера спорта.

В церемонии открытия также участвовали главный тренер мужских и женских сборных команд Узбекистана, главный судья чемпионата Борис Рустамов, прокурор области, президент областной федерации водных видов спорта Алишер Хусаинов, начальник облУВД Баходыр Курбанов и генеральный секретарь объединенной Федерации плавания и водного поло Наталья Рустамова.

Подбодрило наших спортсменов и приятное известие из Кувейта, где наша мужская сборная стала победителем Мирового кубка по водному поло.

Успехи наманганской школы водного поло подчеркнул разгром, учиненный юношеской командой СДЮСШОР № 23 коллективу Республиканского центра развития водных видов спорта – 11:3. Однако два других коллектива из Намангана крупно уступили своим оппонентам – юноши из сборной области команде МХСК, а девушки – команде Министерства народного образования. Девушки из Казахстана разгромили коллектив Ургенчского колледжа олимпийского резерва – 12:4.

Для казахстанцев турнир стал и смотром своих резервов, и возможностью в деле увидеть своих основных конкурентов на Азиатском континенте. Тем более, что и молодежные, и взрослые сборные наших стран пробились на чемпионаты мира.

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