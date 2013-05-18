Самаркандские чемпионы

САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 18 мая. /УЗИНФОРМ/. Недавно в Кашкадарьинской области Узбекистана прошел республиканский турнир по тхэквондо ITF, в котором приняли участие свыше 120 спортсменов со всей страны.

В состязаниях за первенство в своих весовых категориях представители Самаркандской области завоевали 18 медалей.

По словам Сухроба Камилова, руководителя самаркандского центра по развитию тхэквондо ITF, в области сегодня регулярно занимаются данным видом единоборства свыше 500 мальчиков и девочек. Их показатели растут с каждым годом. Победа в Кашкадарьинской области и завоевание 18 медалей является ярким тому доказательством.

Среди самаркандских чемпионов особо были отмечены З.Ахроркулов, Ш.Аликулов, Ф.Файзиев, Ш.Хамрокулов и М.Ахтамов. Они получили главные призы за победу в своих весовых категориях.

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