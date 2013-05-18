Семинар-тренинг для женщин-предпринимательниц

САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 18 мая. /УЗИНФОРМ/. 16 мая в городе Самарканде прошел семинар-тренинг в рамках проекта "Кредиты для бизнеса", в котором приняли участие предпринимательницы со всех городов и районов области и женщины, желающие начать собственный бизнес.

В процессе мероприятия специалисты Комитета женщин, женского крыла областного Кенгаша СДП "Адолат" разъяснили участникам семинара способы организации предпринимательской деятельности, виды финансовых кредитов, необходимых для расширения бизнеса, методы подготовки бизнес-плана и проекта.

В процессе семинара-тренинга специалисты коммерческих банков области рассказали об имеющихся у них видах льготных кредитов, их размерах, а также необходимых документах для получения этих кредитов.

В конце семинара его активным участникам вручены специальные сертификаты.

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