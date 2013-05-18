Молодежь против религиозного шовинизма, экстремизма и терроризма

НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 18 мая. /УЗИНФОРМ/. 16 мая в Навоийском горном колледже состоялся "круглый стол" на тему "Молодежь против религиозного шовинизма, экстремизма и терроризма", в работе которого приняли участие учащиеся и преподаватели учебного заведения.

Выступивший на мероприятии руководитель городского отдела по идейно-просветительской работе У. Жураев призвал собравшихся к противостоянию активизирующимся в последнее время в различных странах разного рода религиозно-шовинистическим, экстремистским и террористическим группировкам, которые своими подрывными действиями приносят горе мирным жителям, и так называемым волонтерам, пропагандирующим среди населения, особенно среди молодежи, чуждую идеологию "всеобщей культуры" и призвал молодежь быть бдительными, активно включаться в общественную жизнь учебного заведения и по месту жительства. В своем выступлении главный имам- хатиб области Т. Рузиев рассказал молодежи о религии ислам, о деятельности религиозных учреждений по правильному толкованию мусульманской веры и призвал не поддаваться обману различных "истинных борцов" за веру.

В конце мероприятия преподаватели и учащиеся получили ответы специалистов на интересующие их вопросы.

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