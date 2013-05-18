В Навои прошел областной семинар-тренинг по подготовке к выборам

НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 18 мая. /УЗИНФОРМ/. 16 мая в центре молодежи города Навои прошел областной семинар-тренинг по подготовке к выборам в органы государственной представительной власти Республики Узбекистан.

На тему "Демократизация избирательного процесса в Узбекистане и обеспечение безусловного выполнения принципов верховенства закона в ходе выборов" выступил депутат Законодательной Палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан Абдукамол Рахмонов. Руководитель областного регионального независимого института мониторинга формирования гражданского общества Холмамат Раупов сделал доклад на тему " Результаты проведенного мониторинга по подготовке и проведению выборов в органы государственной представительской власти: проблемы и пути их решения".

С большим интересом участники семинара заслушали выступление заведующего кафедрой академии Государственного управления при Президенте Республики Узбекистан, доктора юридических наук Гулчехры Маликовой на тему "Вопросы участия на выборах представителей региональных политических партий: проблемы и их решения".

Также на семинаре выступили заместитель председателя областного Кенгаша Демократической партии Узбекистана "Миллий тикланиш" Анора Бобомуродова, председатель областного Кенгаша Социал-демократической партии Узбекистана "Адолат" Хамид Жумаев, председатель областного Кенгаша Либерально-демократической паритии Узбекистана Нуриддин Жуманиезов и председатель областного Кенгаша Народно-демократической партии Узбекистана Шерали Умаров.

Член Центральной избирательной комиссии республики Узбекистан Комилжон Адилов дал разъяснения участникам семинара на вопросы "Принципы формирования и организации деятельности избирательных комиссий, требования и опыт" и "Выдвижение кандидатов в депутаты, проблемы и пути решения создания равных условий политическим партиям в средствах массовой информации". В заключение участники семинара получили исчерпывающие ответы на интересующие их вопросы.

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