Награда нашла своих героев

БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 18 мая. /УЗИНФОРМ/. Бухарская областная Федерация тенниса 16 мая на территории теннисного комплекса "Дилькушо" провела церемонию награждения призеров республиканского первенства.

Бухарские теннисисты стали серебряными и бронзовыми призерами на прошедшем с 28 апреля по 4 мая в Намангане чемпионате Узбекистана. В Кашкадарье в открытом первенстве по теннису молодежная команда заняла первое и второе места.

Участники мероприятия также обсудили будущие планы. В частности, была поставлена задача участия спортсменов в турнирах за рубежом.

Отметим, что все спортсмены ведут подготовку в теннисной Федерации Бухарской области, созданной в 1997 году. На сегодняшний день в ней занимаются порядка 500 теннисистов.

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