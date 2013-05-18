



В Бухаре готовятся к сбору шелковичных коконов



БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 18 мая. /УЗИНФОРМ/. Шелководы сельского схода граждан "Янги турмуш" Бухарской области Узбекистана готовятся к сдаче шелковичных коконов. Со дня на день гусеницы вступят в стадию завивки. На территории схода выкормкой гусениц тутового шелкопряда занимаются 32 фермерских хозяйства. Для этого сформированы 170 шелководческих звеньев, которые взяли на выращивание 225 коробок грены. В соответствии с договором контрактации им предстоит сдать порядка 13,5 – 14 тонн "серебристого урожая". УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи