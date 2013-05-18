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В Узбекистане обсудили законодательные стимулы развития софтверного рынка
18.05.2013 16:13

ТАШКЕНТ, 18 мая. /УЗИНФОРМ/. Приоритетные направления совершенствования законодательной базы развития рынка программных продуктов обсуждались 16 мая на "круглом столе" в рамках мероприятий форума "Best Soft Uzbekistan 2013". Он был организован Комитетом по вопросам информации и коммуникационных технологий Законодательной палаты Олий Мажлиса совместно с Государственным комитетом связи, информатизации и коммуникационных технологий.

В дискуссии приняли участие депутаты, представители Кабинета Министров, заинтересованных министерств и ведомств, софтверных компаний, специалисты IT-сферы, программисты, представители СМИ и институтов гражданского общества.

За "круглым столом" был проанализирован ход исполнения Закона "Об информатизации", в части развития производства программных продуктов, обсуждены пути государственной поддержки софтверной индустрии, выработаны конкретные предложения для совершенствования законодательного обеспечения отрасли.

Было отмечено, что в Узбекистане созданы благоприятные условия для осуществления качественного скачка в развитии рынка программных продуктов и в целом сферы ИКТ. Законодательная база отрасли включает в себя более 10 Законов, ряд Указов и Постановлений Президента и Правительства.

В последнее время парламентом были внесены поправки в ряд действующих законов, в частности, в Законы "Об информатизации", "О телекоммуникациях", "О защите программ ЭВМ и базы данных" и другие, направленные на дальнейшее развитие сферы ИКТ и рынка программных продуктов.

Предприятиям, производящим программную продукцию, предоставлены существенные налоговые и таможенные льготы, которые стимулировали развитие рынка программной продукции. Так, в течение нескольких лет действовали нормы по освобождению от НДС услуг по обучению компьютерным и информационным технологиям, а также реализацию программных средств. Кроме того, микрофирмы и малые предприятия, специализирующиеся на производстве софта, уплачивали сниженную ставку единого налогового платежа.

На сегодняшний день активным потребителем услуг рынка ПО являются органы государственной власти и управления. Начиная с 2013 года в стране начаты работы по формированию и финансированию государственного заказа на реализацию проектов по внедрению межведомственных интегрированных информационных систем органов, формированию системы "электронного правительства" и национального сегмента сети Интернет.

В рамках "круглого стола" рассмотрены актуальные вопросы дальнейшего совершенствования законодательных мер стимулирования национальных разработчиков программного обеспечения. По итогам встречи определен ряд практических мероприятий, направленных на совершенствование законодательной базы, регламентации отношений в сфере создания, распространения и внедрения программной продукции, формирования благоприятной экономической среды для развития рынка программной продукции и повышения ее экспортного потенциала.

УЗИНФОРМ

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