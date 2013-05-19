Гулом Фатхи представил на суд ферганских читателей новую книгу

ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 19 мая. /УЗИНФОРМ/. 17 мая в Ферганском государственном университете прошла презентация книги Гулома Фатхи "Ложувард соя", что переводится как "Темно-синяя тень".

На мероприятие были приглашены ученые-литературоведы, писатели, поэты и студенты. Все с интересом приняли новое творение автора. Звучало много восторженных отзывов. В частности, о таланте нашего современника и актуальности книги высказались помощник областного хокима по вопросам культуры Зуфаржон Султанов, профессора Йулдош Солижонов, Сиддик Муминов, поэты Азам Исмоил, Омонжон Хошимов и прочие.

- Я прочитал книгу на одном дыхании, – делится впечатлениями поэт Исмаил Махмуд. – Приятно осознавать, что мы живем в одно время с таким выдающимся автором. Для всех нас сегодня большой праздник, потому что презентация книги - это как рождение ребенка для писателя. Он длительное время вынашивает идею и потом, уже написав рукопись, десятки раз ее перечитывает, внося изменения. Кроме того, это очень волнительный момент - вынести свое творение на суд читателей. Сегодня все сложилось. Читатели и эксперты высоко оценили творение Гулома Фатхи. Остается только пожелать и дальнейших творческих успехов.

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