В Андижанской махалле провели субботник под лозунгом "Месячник экологической культуры"

АНДИЖАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 19 мая. /УЗИНФОРМ/. В связи с объявлением "Месячника экологической культуры" Андижанский городской хокимият, городское отделение движения молодежи "Камолот", благотворительный фонд "Махалля" города Андижан, городское отделение фонда "Нуроний" совместно с образовательными учреждениями провели мероприятие по облагораживанию территории города под лозунгом "Мы все в ответе за чистоту".

В нем приняли участие 250 человек из числа молодежи. Их силами 17 мая был проведен субботник в махалле Хабибий. Расположенное на ее территории кладбище "Шермат кори" очистили от сорняков и мусора, побелили памятники. Вдоль улиц и в парковой зоне высадили саженцы деревьев и цветы, привели в порядок участки заборов, нуждающиеся в этом.

- Еще предстоит много сделать, - говорит активист молодежного движения Анвар Рахимов. – Основная наша забота - озеленение дорог, высадка цветов, словом сделать все, чтобы город заблистал яркими красками. Помимо этого мы уделяем большое внимание тротуарам, чтобы на них не скапливался мусор, очищаем арыки (канавы) и пускаем по ним чистую воду.

УЗИНФОРМ