В Избаскане прошел конкурс, посвященный вопросам предотвращения торговли людьми

АНДИЖАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 19 мая. /УЗИНФОРМ/. 17 мая в социально-экономическом колледже Избасканского района Андижанской области специальная комиссия по вопросам борьбы с торговлей людьми при районном хокимияте совестно с молодежным движением "Камолот" провели смотр-конкурс посвященный вопросам предотвращения торговли людьми.

В мероприятии согласно положению участвовали представители различных колледжей. Каждая команда подготовила выступление, состоящее из презентации теоретической информации, демонстрации подготовленной заранее сценки на заданную тему и ответов капитана команды на вопросы жюри. Собравшимся наглядно показали, что торговля людьми - глобальное явление, с которым сталкивается большинство стран мира. Жертвами ее могут стать мужчины, женщины и дети.

Команды тщательно подготовили выступления, изучив для этого немало правовой литературы. Их выступление было построено с учетом принятых в 2008 году законов Узбекистана "О противодействии торговле людьми", "О ратификации Протокола о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющего Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности (Нью-Йорк, 15 ноября 2000 года)".

По итогам конкурса жюри решило, что все ребята показали очень хорошие результаты в вопросе изучения этой проблемы и всем командам вручили памятные подарки с грамотами.

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