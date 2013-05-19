В Андижане будут набирать 365 преподавателей иностранных языков

АНДИЖАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 19 мая. /УЗИНФОРМ/. О свободной вакансии для учителей иностранных языков в Андижанской области представители городских и районных отделов народного образования говорили 17 мая в Андижане.

В новом учебном году в регионе в первый класс пойдет 46 тысяч 155 малышей. Учитывая, что согласно постановлению Президента Узбекистана "О мерах по дальнейшему совершенствованию системы изучения иностранных языков" от 10 декабря 2012 иностранный язык будет изучаться с самого начала школьной программы, потребуется принять на работу еще 365 преподавателей иностранного языка для младших классов. По этому поводу было проведено собрание с привлечением выпускников факультетов иностранной литературы. С ними беседовали представители районо и гороно, а также директора школ. Они выразили свою надежду на то, что в новом учебном году к ним обратятся высококвалифицированные кадры, способные работать с детьми младших классов.

Кроме того, затрагивался и вопрос введения новых дисциплин в самих педагогических вузах, поскольку на сегодняшний день там не предполагается обучение преподаванию малышам младшего школьного возраста.

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