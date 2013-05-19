В Шахриханской махалле прошел субботник

АНДИЖАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 19 мая. /УЗИНФОРМ/. 18 мая в махаллинском сходе граждан Навбахор Шахриханского района Андижанской области Узбекистана прошел субботник, направленный на облагораживание и озеленение территории.

Подобные мероприятия проводятся здесь часто и жители махали с удовольствием принимают в них участие. Благодаря их усилиям, на сегодняшний день вдоль улиц и возле домов посажено около сотни саженцев фруктовых деревьев, более 400 декоративных деревьев и кустарников. Улицы махалли также украшают цветы. Их количество с каждым годом увеличивается. Всего же этой весной высадили 400 саженцев роз и ирисов. За саженцами тщательно ухаживают, привлекая к этому и маленьких любителей флоры. Своевременно обрабатывают удобрениями и поливают.

- Наша махалля самая красивая, - с гордостью рассказывает пятнадцатилетний житель Махмуджон Курбанов. – Каждый год высаживаем новые деревья, соревнуемся с друзьями, у кого быстрее оно вырастет и начнет плодоносить. Старшему поколению больше нравятся цветы, и они занимаются в основном цветоводством. Конечно, у всех большая занятость на работе и учебе, но нет ничего приятнее, чем приехать на закате в родные места и посидеть с товарищами в тени посаженного тобой же дерева.

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