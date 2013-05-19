Бухарский музей-заповедник раскрывает историю края

БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 19 мая. /УЗИНФОРМ/. В Бухарском государственном архитектурно-художественном музее-заповеднике 16 мая открылась экспозиция, посвященная истории края в период XVI - начала XX веков. Выставка, размещенная во дворе Саломхона Цитадели Арк, приурочена к Международному дню музеев.

Экспонаты рассказывают о политическом, социальном и экономическом развитии региона в период XVI - начало XX веков. Можно узнать о культуре государства, проследить, как менялась его идеология, познакомиться с именами западных путешественников и ученых, которые приезжали в Бухару для изучения истории и самобытной культуры здешнего народа.

Привлекает экспозиция "Ремесленное производство Бухары конца XIX - начала XX веков", оформленная в виде средневековых торговых лавок. На них красуются подлинные орудия труда ремесленников и их готовая продукция.

По словам завотделом "История" музея-заповедника Ф.Курбанова, при работе над проектом учитывался фактор историчности музейного экспоната, его статус в развитии узбекской государственности.

УЗИНФОРМ