Музеи Бухары раскрыли закрома

БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 19 мая. /УЗИНФОРМ/. "Шедевры музеев Бухары" представили работники сферы на одноименной выставке, открывшейся 17 мая в Бухарском музее искусств имени К.Бекзода.

Открытие выставки, приуроченное к Международному дню музеев, посетили искусствоведы, историки, школьники, гости и жители Бухары.

В экспозицию вошли работы мастеров кисти прошлых веков - П.Бенькова, Е.Ковалевской, Ч.Ахмарова, вместе с ними представлены картины современных художников – Р.Авезова, Д.Тошева. На выставке можно увидеть изделия керамиста Алишера Нарзуллаева, музыкальные инструменты Каромата Мукумова, вышивку Ахмада Арабова, фрагменты археологических находок и многое другое. Всего около 200 экспонатов.

Как сказал заведующий филиалом музея изобразительного искусства Обид Мавлянов, многие из этих экспонатов в свое время оказали влияние на мировое искусство и искусство Бухарского региона. Например, последний из миниатюристов Бухары, усто Садриддин Почаев в своих работах возрождает пришедшее в упадок миниатюрное искусство.

Выставка "Шедевры музеев Бухары", одновременно представленная в 19 музеях Бухары, будет проходить до 20 мая.

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