В Навои прошел семинар для учащихся педагогического колледжа

НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 19 мая. /УЗИНФОРМ/. 17 мая в рамках объявленной в Узбекистане государственной программы "Год благополучия и процветания" по инициативе Комитета женщин Навоийского педагогического колледжа в учебном заведении прошел семинар на тему "Семья - школа жизни".

На семинаре, в работе которого принимали участие учащиеся старших курсов и преподаватели учебного заведения, ветераны труда, представители Комитета женщин и махалли, шел обстоятельный разговор о значении семьи в жизни общества, о роли общественных организаций в подготовке юношей и девушек для создания молодой семьи, об обоюдном уважении молодоженов к спутнику жизни и старшим, льготах для молодых семей - обо всем этом с будущими создателями семьи поделились представители Комитета женщин, махали и преподаватели.

В завершение участники семинара посмотрели подготовленные учащимися-членами кружка сценки и небольшую концертную программу на тему "Секреты крепкой семьи".

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