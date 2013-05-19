В Учкудуке прошел семинар на тему духовного воспитания человека

НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 19 мая. /УЗИНФОРМ/. 17 мая по инициативе районного отдела по духовно-просветительской работе совместно с отделом по организации и методическому обеспечению учреждений народного образования в средней общеобразовательной школе № 10 Учкудукского района прошел семинар на тему "Человек значим своим духовно-просветительским воспитанием".

В работе семинара приняли участие учащиеся старших классов общеобразовательных школ и профессиональных колледжей, преподаватели и представители общественных организаций. По словам заместителя директора школы по духовно-просветительской работе Гулбахор Аллановой, семинар был организован с целью усиления работы среди молодежи по пропаганде идейно-просветительской работы, укрепления в доступной форме в сознании молодежи национальной идеи, любви к Родине, противостояния чуждой идеологии.

Одаренные и талантливые школьники ознакомили участников семинара с своими стихами и песнями о Родине, о достижениях района во всех сферах общественной жизни. В фойе школы была организована выставка работ учащихся школы на тему "Национальная идея и я".

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