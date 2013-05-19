В целях укрепления здоровья населения

ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 19 мая. /УЗИНФОРМ/. 18 мая в махаллинском сходе граждан "Гулобод" Дангаринского района отделением благотворительного фонда "Соглом авлод учун" проведен бесплатный медицинский осмотр для жителей этой махалли.

К мероприятию были привлечены кардиологи, невропатологи, хирурги, терапевты, педиатры и другие медицинские специалисты. Они проверили состояние здоровья жителей махалли через УЗИ, ЭКГ и дали различные рекомендации, написали рецепты лекарств.

В ходе врачебного осмотра были выявлены больные, страдающие ишемической болезнью сердца, гастритом, язвой желудка и аллергией. Всем им выписаны назначения на лечение и профилактику в областные лечебницы и санатории.

Врачи отметили, что здоровый образ жизни надо поддерживать всегда. В заключение всем присутствующим были розданы средства гигиены и буклеты, которые пропагандируют здоровый образ жизни.

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