Сборная Узбекистана по футзалу поднялась на 22-е место в рейтинге ФИФА

НОВОСТИ В МИРЕ, 20 мая. /УЗИНФОРМ/. Международная федерация футбольных ассоциаций (FIFA) обновила консолидированный рейтинг национальных сборных команд мира по футзалу.

В новом рейтинге команда Узбекистана поднялась на 22-е место, имея в своем активе 1240 очков. В предыдущей табели о рангах (декабрь 2012 года) национальная сборная занимала 24-ю позицию.

Среди стран СНГ показатель сборной Узбекистана является четвертым. Она следует за командами России (4-е место), Украины (8) и Азербайджана (13). На Азиатском континенте Узбекистан также входит в четверку лучших сборных по футзалу, после Ирана (7-е место), Японии (9) и Таиланда (17).

Тройку сильнейших футзальных команд мира составляют Бразилия, Испания и Италия.

УЗИНФОРМ