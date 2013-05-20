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В наманганском музее открылась экспозиция, рассказывающая о ремесленниках
20.05.2013 10:02

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 20 мая. /УЗИНФОРМ/. В Международный день музеев, отмечаемый 18 мая, в областном краеведческом музее Намангана открылась выставка "Наманган – город ремесленный". Также в этот день в различных местах области прошли дни открытых дверей, встречи с литераторами, ветеранами музея и участниками войны.

"Вообще же ведущий музей Наманганской области ведет активную работу среди населения, живет полноценной жизнью", – говорит директор музея, доктор наук, профессор Ибрагим Юсупов.

По его словам, число экспонатов приблизилось к 55 тысячам, причем в последние годы существенно улучшилась материально-техническая база. Так, Министерство культуры и спорта Узбекистана бесплатно предоставило нам 34 современные витрины для экспонатов ценой 115 млн. сумов, благодаря чему нам удалось подготовить новые тематические экспозиции "Стойбище первобытного человека", "Быт узбекской семьи" и другие", – продолжает Иброхим-ака.

 

Так музею удалось восполнить неизбежные потери от двух переездов. Сейчас он располагается в типовом здании, построенном на месте бывшего особняка царского наместника подполковника Богаевского. "При помощи областного хокимията удалось провести капитальный ремонт фасада и ряда помещений музея, и в ближайшее время эта работа будет продолжена. Экспозиция постоянно обогащается, ведется изучение новых экспонатов, жизнь и деятельность великих наманганцев, проводятся тематические мероприятия, экскурсии, открытые уроки", – рассказывает директор очага культуры.

 

На данный момент в музее имеются обширные залы природы и истории, отделы независимости, литературы и искусства, пополняются фонды.

История Наманганского краеведческого музея ведет отсчет с 1920 года. Его создателем был учитель русско-туземной школы Владимир Иванов. Одним из первых его руководителей был известный деятель культуры Иномжон Низамбаев, ставший жертвой сталинских репрессий. Долгое время музей располагался в здании магазина купца Пинхасова (по другим данным, Калантарова) напротив ресторана "Узбекистан".

 

В планах – создание военного музея или клуба следопытов, проводить исторические реконструкции былых сражений. "Для этого стоило бы привлечь общественность, ОДМ "Камолот" и других организаций. Военно-исторические праздники и реконструкции боев различных эпох можно проводить совместно с домом-музеем памяти и почестей, ОСО "Ватанпарвар", объединением ремесленников, которые могли бы изготовить доспехи и снаряжение времен Амира Темура", – считает Иброхим Юсупов. Он отмечает, что нынешняя молодежь действительно плохо знает историю недавнего прошлого.

УЗИНФОРМ

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