Постпред Узбекистана выступил на заседании ГА ООН

НОВОСТИ В МИРЕ, 20 мая. /УЗИНФОРМ/. Постоянный представитель Узбекистана при ООН Дильер Хакимов на минувшей неделе выступил на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, посвященном осуществлению Глобального плана действий по борьбе с торговлей людьми.

Как сообщает информационная служба ООН, узбекский посол рассказал, что в Республике важное внимание уделяется предупреждению потенциальных жертв об опасных сетях торговцев "живым товаром". С его слов, издаются и распространяются удобные для использования учебные, методические пособия и буклеты, в общественных местах развешиваются специальные информационные плакаты и баннеры.

Д.Хакимов отметил, что в Узбекистане принят Закон "О противодействии торговле людьми", где в одной из статей закреплено, что социальная реабилитация жертв осуществляется в целях их возвращения к нормальному образу жизни и включает в себя юридическую помощь указанным лицам, их психологическую, медицинскую, профессиональную реабилитацию, трудоустройство, предоставление им временного жилья.

Кроме того, Постановлением Президента Ислама Каримова "О мерах по повышению эффективности борьбы с торговлей людьми" от 2008 года определены конкретные меры по созданию специализированных учреждений по оказанию помощи и защите жертв.

За последние 20 лет Узбекистан подписал более 30 двусторонних договоров и соглашений в области борьбы с наиболее опасными видами организованной преступности, в том числе, с торговлей людьми, сообщил Постпред, подчеркнув, что Республика намерена и далее вносить вклад в усилия по борьбе с этим феноменом.

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