В Узбекистане обсудили вопросы развития инклюзивного образования

ТАШКЕНТ, 20 мая. /УЗИНФОРМ/. "Круглый стол" на тему "Инклюзивное образование для детей с ограниченными возможностями: международный опыт и практика" проведен на прошедшей неделе в Законодательной палате Олий Мажлиса Республики Узбекистан. Он организован парламентским комитетом по демократическим институтам, негосударственным организациям и органам самоуправления граждан и представительством Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Узбекистане.

В дискуссии приняли участие депутаты, представители министерств и ведомств, общественных организаций, зарубежные эксперты.

Было отмечено, что в Узбекистане большое внимание уделяется обучению детей с особыми нуждами – развитию инклюзивного образования, укреплению их здоровья, подготовке квалифицированных специалистов для этой сферы.

Внедряются педагогические технологии для обучения таких детей, организации деятельности специальных школ-интернатов, домов милосердия, специальных центров на уровне современных требований, дальнейшего совершенствования в них учебно-воспитательной работы и укрепления материально-технической базы. Создан эффективный механизм социальной поддержки детей, сформирована соответствующая законодательная база.

На "круглом столе" отмечалось, что развитие инклюзивного обучения успешно проводится во всех звеньях образования – системе дошкольного, общего среднего, среднего специального, профессионального образования. Важную роль в этом работе играет укрепление и дальнейшее усиление сотрудничества между министерствами и ведомствами, общественными организациями, учебными заведениями, махаллями и семьями.

Участники обменялись мнениями по вопросам международного опыта в инклюзивном обучении детей-инвалидов, дальнейшего совершенствования законодательства в этой сфере, об укреплении сотрудничества государственных, общественных и международных организаций в этой сфере.

УЗИНФОРМ