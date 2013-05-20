В Андижане прошел фестиваль семей

АНДИЖАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 20 мая. /УЗИНФОРМ/. На минувшей неделе в андижанском городском парке имени Алишера Навои в течение нескольких дней проходил фестиваль "Обод турмуш – фаравон хает" ("Благоустроенный быт – обеспеченная жизнь").

Фестиваль организован областным Комитетом женщин и научно-практическим центром "Семья". В нем приняли участие образцовые семьи из всех городов и районов области, которые боролись за победу в номинациях "Лучшая образцовая семья", "Лучшая образцовая семья ремесленников", "Лучшая образцовая семья спортсменов" и т.д. В ходе фестиваля прошли также беседы с такими семьями. По-прежнему особое внимание здесь уделяется непростым отношениям между свекровью и невесткой. В этой связи семья асакинских фермеров Жураевых наглядно продемонстрировала, как надо вести себя в различных жизненных ситуациях, как мириться с родными, как правильно просить прощения.

В завершение 18 мая в амфитеатре, который находится внутри парка, состоялся гала-концерт с участием известных в республике исполнителей - Шахло Рустамовой, Ильхомом Ибрагимовым и других.

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