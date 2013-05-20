"Организация качественного диалога между СМИ и органами государственной власти"

САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 20 мая. /УЗИНФОРМ/. На эту тему 18 мая в городе Самарканде состоялась беседа за "круглым столом", организованная по инициативе областного хокимията. В мероприятии, прошедшем в здании областного Дома печати, приняли участие областные корреспонденты республиканских печатных изданий, журналисты газет и журналов области, городов и районов, а также представители хокимията и других государственных учреждений.

В процессе мероприятия разговор шел о роли сотрудников СМИ в освещении и проведении правового эксперимента по законопроекту "Об открытости деятельности органов государственной власти и управления".

Отмечено, что правовой эксперимент по законопроекту осуществляется в 74 органах государственной власти и управления области, а также в 16 городских и районных хокимиятах. В настоящее время проходит основная часть эксперимента.

На этом этапе предусмотрено испытание законопроекта с позиции его работоспособности, он будет дополнен необходимыми нормами, исходя из повседневных ситуаций и событий, будут внесены изменения и дополнения в некоторые статьи.

В продолжение беседы сотрудники областного хокимията и управления юстиции дали необходимую информацию о механизмах осуществления законопроекта.

В заключение мероприятия его участники получили ответы на интересовавшие их вопросы, а также определили первоочередные задачи на перспективу.

Напомним, что апробация законопроекта "Об открытости деятельности органов государственной власти и управления" в качестве эксперимента будет проходить до конца года в двух областях Узбекистана – Бухарской и Самаркандской. Теперь госорганы обязаны обеспечить открытость своей деятельности. Так, чиновникам дали 15 дней на рассмотрение запросов физических и юридических лиц и 7 дней на запросы, поступающие от СМИ. Запросы принимаются в письменной, электронной и даже устной форме.

Помимо этого запланированы семинары, конференции и "круглые столы" с участием иностранных экспертов. Также будет создан специальный сайт в сети Интернет, где каждый желающий сможет ознакомиться с ходом эксперимента, принять участие в обсуждениях законопроекта, а СМИ получить пресс-релизы.

Для определения эффективности эксперимента будут проводиться опросы.

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