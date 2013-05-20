Обсуждена роль политических партий в нормотворческой деятельности

САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 20 мая. /УЗИНФОРМ/. 18 мая в городе Самарканде по инициативе Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан был организован семинар, посвященный роли политических партий в проведении правового эксперимента по законопроекту "Об открытости деятельности органов государственной власти и управления".

В мероприятии приняли участие депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса, представители областного Кенгаша "УзЛиДеП", областных ННО, местные предприниматели и другие.

Участники семинара вели разговор о демократических преобразованиях в Узбекистане с момента обретения независимости, которые нацелены на активизацию политических партий в процессе обновления и реформирования государственного управления страны.

Присутствующим были разъяснены предписания законопроекта, освещены его цели, принципы, служащие обеспечению доступа к сведениям о деятельности органов государственной власти и управления.

В ходе семинара члены политических партий были призваны к активному участию в процессе правового эксперимента.

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