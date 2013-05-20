В Андижане завершила свою работу промышленная ярмарка

АНДИЖАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 20 мая. /УЗИНФОРМ/. На прошедшей неделе у входа в городской парк имени Алишера Навои действовала промышленная ярмарка и кооперационная биржа, на которой свою продукцию представили бизнесмены из четырех регионов Республики – трех областей ферганской долины и города Ташкента.

В основном здесь заключались договора о поставках машиностроительного, металлургического оборудования. Как и на всех таких ярмарках, особое внимание бизнесменов было уделено инновационным подходам в текстильной, строительной, пищевой промышленности, новым технологиям в создании комфортной и дешевой мебели.

- Для нашей фабрики очень необходимо следить за такими ярмарками, поскольку мы как молодое предприятие нуждаемся в самом современном, конкурентоспособном и дешевом трикотажном оборудовании, - говорит представитель совместного предприятия "UPM textile" Ш. Исроилова.

Кроме того, на ярмарке свою продукцию представляли такие быстроразвивающиеся в области предприятия как ООО "Асакатекстиль", ООО "Nil-Granit", Карасувская носочная фабрика и другие.

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