Посол Пакистана завершает миссию в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 20 мая. /УЗИНФОРМ/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Исламской Республики Пакистан Мухаммад Вахид аль-Хасан завершает свою дипломатическую миссию в Узбекистане. По этому случаю в минувшую пятницу его принял министр иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиз Камилов.

На встрече были рассмотрены текущее состояние и перспективы отношений между Узбекистаном и Пакистаном, отдельные вопросы международной и региональной повестки дня.

Глава МИД Узбекистана отметил плодотворную работу Мухаммада Вахид аль-Хасана и его личный вклад в дальнейшее развитие узбекско-пакистанского сотрудничества. Посол Пакистана, со своей стороны, выразил признательность за поддержку его деятельности на высоком посту главы дипломатической миссии в Узбекистане.

Напомним, Мухаммад Вахид аль-Хасан возглавляет пакистанское посольство с 2009 года.

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