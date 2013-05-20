Узбекистан и Казахстан обсудили предстоящие встречи

Узбекистан и Казахстан обсудили предстоящие встречи20.05.2013 22:20
ТАШКЕНТ, 20 мая. /УЗИНФОРМ/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Казахстана Борибай Жексембин 20 мая был принят в Министерстве иностранных дел Узбекистана.
Как сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства Республики, на встрече были рассмотрены практические вопросы двусторонних отношений, включая график и содержание предстоящих контактов между Узбекистаном и Казахстаном на различных уровнях.
Напомним, предыдущий раз Борибай Жексембин посещал МИД Узбекистана 30 апреля, когда он сопровождал председателя Комитета по международным делам, обороне и безопасности Мажилиса Казахстана Маулена Ашимбаева.
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