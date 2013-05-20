Узбекистан и Малайзия обсудили проекты сотрудничества

ТАШКЕНТ, 20 мая. /УЗИНФОРМ/. Министерство иностранных дел Узбекистана 20 мая посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол Малайзии Абдул Азиз бин Харун.

На состоявшейся встрече были рассмотрены актуальные аспекты узбекско-малазийских отношений в различных областях, в том числе, в рамках международных организаций.

Отдельно обсуждены перспективы развития торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Стороны, в частности, рассмотрели предложения по реализации совместных проектов в Свободной индустриально-экономической зоне "Навои", специальных индустриальных зонах "Ангрен" и "Джизак".

Стороны также обсудили вопросы культурно-гуманитарного взаимодействия между Узбекистаном и Малайзией.

Напомним, предыдущий визит посла Малайзии в МИД Узбекистана состоялся 9 ноября 2012 года в рамках очередного раунда узбекско-малазийских политических консультаций. Стороны тогда отметили совпадение позиций двух стран по актуальным международным проблемам, общее видение вызовов экономического, социального, экологического порядка, а также путей их преодоления.

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