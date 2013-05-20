Джурабек Хамракулов стал чемпионом Узбекистана по шахматам

ТАШКЕНТ, 20 мая. /УЗИНФОРМ/. Международный мастер из Самарканда Джурабек Хамракулов завоевал звание чемпиона страны.

Вчера вечером завершился последний, 13-й тур чемпионата Узбекистана в высшей лиге. Вопрос о его победителе был давно уже решен. Самаркандский международный мастер в итоге показал великолепный результат – 11 очков из 12 возможных и далеко оторвался от соперников.

Зато за два других призовых места шла упорная борьба. Шедшие вторую половину турнира Жахонгир Вахидов (Самарканд) и Баходыр Холмирзаев (Наманган) все время рядом так и финишировали с одинаковым количеством набранных очков – 8,5. По дополнительным коэффициентам серебряная медаль досталась мастеру из Ферганской долины.

Как пояснил заместитель главного судьи гроссмейстер Узбекистана Вильдан Галямов, система коэффициентов Бергера учитывает, кто из двух участников, набравших равное по число очков, выиграл у более сильных противников, то есть у тех, кто набрал больше очков. Именно этот показатель вывел на второе место Баходыра Холмирзаева. Мастеру из Самарканда досталась "бронза".

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