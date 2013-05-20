Узбекистан и КНР обсудили борьбу с преступностью

ТАШКЕНТ, 20 мая. /УЗИНФОРМ/. Министр внутренних дел Узбекистана генерал-лейтенант Баходир Матлюбов принял Чрезвычайного и Полномочного Посла КНР Чжан Сяо, который на днях посетил министерство с дружественным визитом. Об этом сообщает пресс-служба МВД Республики.

В состав китайской делегации вошли атташе полиции Посольства КНР Нашуньбаяр и консул Посольства КНР Тян Нан. С узбекской стороны в беседе приняли участие первый заместитель начальника ГУУРиБТ МВД Узбекистана полковник В.Тошматов, начальник ГУВД города Ташкента полковник М.Адылов и начальник отдела международного сотрудничества ОИУ МВД Узбекистана подполковник Ш.Гиясов.

Приветствуя гостей, Б.Матлюбов отметил, что между Узбекистаном и Китаем сложились давние плодотворные отношения во многих сферах, включая охрану правопорядка и обеспечения безопасности граждан, борьбу с преступностью. Глава МВД особо выделил такие виды преступлений, принявших в последнее время характер транснациональных преступных деяний, как терроризм, наркобизнес и торговля людьми. С его слов, для действенного противоборства этим преступлениям необходима консолидация усилий всего мирового сообщества и в данном аспекте Китай представляет собой надежного партнера и союзника Узбекистана.

Министр внутренних дел отметил эффективность сотрудничества правоохранительных ведомств двух стран, в том числе по вопросам обучения сотрудников органов правоохраны в целях повышения их профессионализма. Оно осуществляется в рамках Протоколов о дальнейшем развитии сотрудничества между МВД Узбекистана и Министерством общественной безопасности Китая на 2012-2013 годы.

Посол Чжан Сяо со своей стороны выразил удовлетворенность сложившимися между Узбекистаном и КНР плодотворными многогранными взаимоотношениями, в том числе по вопросам правоохраны и борьбы с преступностью. Он выразил уверенность, что сотрудничество правоохранительных ведомств будет и далее крепнуть и расширяться.

На встрече был обсужден ряд вопросов, представляющих взаимный интерес и касающихся мер обеспечения правопорядка и борьбы с преступностью, сообщает пресс-служба МВД Узбекистана.

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