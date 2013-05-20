Правительственная делегация Индии посетит Узбекистан

ТАШКЕНТ, 20 мая. /УЗИНФОРМ/. 21-24 мая Узбекистан с официальным визитом прибывает делегация Индии во главе с вице-президентом Хамидом Ансари. Его будут сопровождать министр по вопросам окружающей среды и лесов Джаянти Натараян, а также четыре депутата индийского парламента.

Как сообщает МИД Узбекистана, в Ташкенте запланированы встреча с Президентом Республики Узбекистан, проведение переговоров с руководителями Палат Олий Мажлиса, Министерства внешних экономических связей, инвестиций и торговли.

По данным индийских СМИ, на встрече с главой Узбекистана Хамид Ансари планирует обсудить ситуацию в Афганистане, сотрудничество в области противодействия терроризму, а также совместные экономические проекты.

Программа визита индийской делегации включает посещение Самарканда и Бухары.

Вице-президент Индии Хамид Ансари прибывает в Узбекистан впервые. В 2006 году Республику посещал премьер-министр Индии Манмохан Сингх.

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