В Узбекистане с 1 июля 2013 года вводится обязательное маркирование ввозимых товаров

ТАШКЕНТ, 20 мая. /УЗИНФОРМ/. Кабинет Министров Республики Узбекистан принял Постановление "О дополнительных мерах по совершенствованию ввоза потребительских товаров в Республику Узбекистан" (№ 127 от 13 мая 2013 года).

Документом утвержден Перечень отдельных видов импортируемых потребительских товаров (44 категории), подлежащих обязательному маркированию на государственном языке, проставляемому предприятиями-изготовителями, с 1 июля 2013 года. Обязательному маркированию подлежат только товары, имеющие потребительскую упаковку (тару), являющуюся частью товара и входящую в его стоимость, в которой они непосредственно поступают в розничную торговлю.

Предельным сроком реализации в розничной сети импортных товаров без маркирования на государственном языке или со старой маркировкой установлено 1 января 2014 года. Это право распространяется на потребительские товары:

помещенные в таможенный режим "временное хранение" до 1 июля 2013 года и выпущенные в свободное обращение после 1 июля 2013 года;

выпущенные в свободное обращение на территории Республики Узбекистан до 1 июля 2013 года;

маркированные в Республике Узбекистан на государственном языке и выпущенные в свободное обращение на территории Республики Узбекистан до 1 июля 2013 года.

Постановлением запрещена реализация на территории Республики Узбекистан немаркированных на государственном языке отдельных видов импортируемых потребительских товаров, подлежащих обязательному маркированию на государственном языке. Исключением являются потребительские товары, не предназначенные для реализации населению и ввозимые:

юридическими и физическими лицами, в том числе иностранными, для собственных нужд и не предназначенных для производственной или иной коммерческой деятельности;

для официального (служебного) пользования дипломатическими и консульскими представительствами иностранных государств в Республике Узбекистан, международными и межправительственными организациями, представительствами иностранных государств при этих организациях и иными международными организациями, а также для их персонала;

в качестве выставочных образцов, образцов для испытаний, исследований и маркетинга.

Маркирование, проставляемое на потребительскую тару, должно содержать информацию о маркируемом товаре следующего характера:

перечень основных потребительских, в том числе специфических, свойств;

дату изготовления отдельных видов товаров;

гарантийные обязательства изготовителя (исполнителя) отдельных видов товаров;

правила и условия эффективного и безопасного использования отдельных видов товаров;

срок службы (годности) и сведения о необходимых действиях потребителя по истечении этого срока, а также о возможных последствиях при невыполнении указанных действий;

адреса изготовителя (исполнителя, продавца) и уполномоченных ими предприятий на принятие претензий от потребителя, а также выполняющих ремонт и техническое обслуживание;

способы и правила хранения, безопасности утилизации.

Информация на маркировке (этикетка, бирка, лейбл) товара и сопроводительной эксплуатационной документации для потребителя, в зависимости от вида и технической сложности товара, должна быть представлена в виде текстового документа (паспорт, формуляр, руководство по применению и др.), прилагаемого непосредственно к конкретному товару.

Товары, полученные из генетически модифицированных продуктов, должны содержать соответствующие сведения об этом на маркировке.

УЗИНФОРМ