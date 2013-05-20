В Андижане поговорили о ситуации с наркотиками

АНДИЖАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 20 мая. /УЗИНФОРМ/. 18 мая в Андижанском областном хокимияте прошло очередное заседание региональной комиссии по контролю за наркотическими веществами. Собрание вел хоким области Ш. Абдурахмонов.

Целью собрания было подведение результатов изучения, проведенного рабочей группой от республиканской государственной Комиссии по контролю за наркотическими веществами, своих региональных и курируемых организаций. Об этих итогах в своем докладе рассказала ведущий специалист республиканского национального центра по контролю за наркотическими средствами Саодтахон Жуманова. Затем со своими докладами о проделанной работе выступили начальники областных управлений здравоохранения Ввалихон Хакимов, народного образования – Дильмурод Рахматуллаев, таможни – Отабек Чориев, внутренних дел – Дильшодбек Бобожанов.

В завершение заместитель начальника вышеназванной комиссии Ахмаджон Мансуров проинформировал курируемые им организации о работе, которую им предстоит сделать в рамках борьбы с наркотрафиком и профилактики наркомании среди населения.

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