В Андижане готовятся к осенне-зимнему периоду

АНДИЖАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 20 мая. /УЗИНФОРМ/. 18 мая в зале заседаний Андижанского областного хокимията прошло расширенное собрание, на котором обсуждалась подготовка к осеннее-зимнему периоду. В мероприятии принимал участие заместитель премьера-министра Республики Узбекистан Г. Ибрагимов.

Собрание открыл хоким области Ш. Абдурахмонов. Он вкратце раскрыл повестку дня, после чего Г. Ибрагимов выступил с большим докладом относительно тщательной подготовки к отопительному сезону. В ходе собрания было отмечено, что необходимо наладить контроль за бесперебойным обеспечением населения электроэнергией, природным газом и твердым топливом (углем). Кроме того, вот уже несколько лет остро стоит проблема обеспечения жителей квартир в городах сжиженным газом, поскольку до сих пор в большинстве районных центрах и некоторых массивах Андижана природного газа в таких домах нет. В завершение поднимались актуальные вопросы, возникшие в ходе прошлого отопительного сезона.

По мнению некоторых жителей областного центра, если на таком собрании опять был поднят вопрос обеспечения населения углем, то это непременно повлияет на стоимость этого топлива на рынке, что опять приведет к недостачам и иным преступлениям со стороны ответственных лиц.

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