Ферганские католики отмечают День сошествия Святого Духа

ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 20 мая. /УЗИНФОРМ/. С воскресения 19 мая у католиков всего мира начался период рядового Времени, который ознаменуется торжественным празднованием сошествия Святого Духа. Мессу в ферганской католической церкви, расположенной на массиве Киргили, вел отец Рафаил.

На праздничную мессу, которая началась вчера в полночь, прибыло более 30 прихожан, всего же в течение праздника численность собравшихся католиков достигла 70 человек. В ферганском католическом храме, официально зарегистрированном с 1983 года, вот уже 5 лет службы проводит польский священник Рафаил Бендковски.

За одним из самых торжественных праздников следуют также День Святой Троицы (воскресенье, 7 день по Пятидесятнице), Праздник Тела и Крови Христовых (четверг, 11 день по Пятидесятнице), Праздник Пресвятого Сердца Иисуса (пятница, 19 день по Пятидесятнице), Праздник Непорочного Сердца Девы Марии (суббота, 20 день по Пятидесятнице). На Мессах во все будние дни Рядового времени (кроме праздников и дней памяти святых) используются тексты молитв того воскресенья, которым начинается данная неделя. Свое первое название праздник получил в честь сошествия Святого Духа на апостолов, которое им обещал Иисус Христос перед Своим вознесением на небеса. По преданию в этот день (Пятидесятницы) была образована вселенская апостольская Церковь. Католики в этот день произносят молитву Veni Sancte Spiritus. Veni per Mariam.

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